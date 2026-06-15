Взятие Славянска и Краматорска армией России станет ударом для экономики Украины. Об этом News.ru заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, «потеря Славянска и Краматорска заставит руководителей украинской фашистской власти приступить к поиску мирных решений для урегулирования конфликта».

Аналитик подчеркнул, что взятие этих городов сыграет решающую роль в освобождении Донбасса, и ВС РФ выйдут на административные границы ДНР. Это даст возможность декларировать полное освобождение от «оккупационных украинских войск», констатировал Матвийчук.

В ночь на 15 июня Минобороны РФ заявило, что украинские власти активно готовятся в ближайшее время к потере городов Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации. В ведомстве отметили, что значительные темпы продвижения российских войск вынудили Киев начать эвакуацию из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные регионы страны.

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