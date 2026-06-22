Российский военный заявил о контроле над южной стороной Константиновки

Российские военные взяли под контроль южную сторону города Константиновка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира батальона 78-го мотострелкового полка Южной группировки войск.

«Полностью южная сторона Константиновки 100% под контролем. В любом случае, там недобитые только остались», — сказал военный.

По данным агентства, за прошедшие сутки штурмовые подразделения ВС РФ зачистили 103 здания в городе.

20 июня Минобороны России сообщало, что российские войска за сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке.

Как считает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», главной задачей российской армии после установления контроля над Константиновкой станет взятие Славянска и Краматорска. Потеря Украиной этой агломерации поставит точку в контроле над ДНР и всем Донбассе, заявили военкоры.

Ранее в РФ сообщили об эвакуации первых жителей Константиновки.