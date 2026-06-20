В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ в Константиновке

Российские войска за сутки взяли под контроль в Константиновке Донецкой народной республики 94 здания. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».
Отмечается, что активные наступательные действия в населенном пункте вели штурмовые группы группировки ВС РФ «Юг».
В настоящее время в юго-западной части Константиновки продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Помимо освобождения зданий, российские бойцы ликвидировали до 95 военнослужащих ВСУ, а также две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс.
18 июня Минобороны России сообщило, что российские военные ведут активные наступательные действия в Константиновке, освободив от украинских военных 96 зданий.
Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска контролируют большую часть города, серьезно продвинувшись в этом районе за последние несколько недель.
Ранее российские военные захватили трофейное оружие в Константиновке.