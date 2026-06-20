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Армия

В Минобороны рассказали об успехах ВС РФ в Константиновке

Минобороны РФ: ВС РФ освободили 94 здания в Константиновке ДНР за сутки
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска за сутки взяли под контроль в Константиновке Донецкой народной республики 94 здания. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Отмечается, что активные наступательные действия в населенном пункте вели штурмовые группы группировки ВС РФ «Юг».

В настоящее время в юго-западной части Константиновки продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо освобождения зданий, российские бойцы ликвидировали до 95 военнослужащих ВСУ, а также две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс.

18 июня Минобороны России сообщило, что российские военные ведут активные наступательные действия в Константиновке, освободив от украинских военных 96 зданий.

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска контролируют большую часть города, серьезно продвинувшись в этом районе за последние несколько недель.

Ранее российские военные захватили трофейное оружие в Константиновке.

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