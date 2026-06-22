Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Турции высказались о предпосылках для переговоров России и Украины

В кабмине Турции заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине
Александр Кряжев/РИА Новости

Предпосылок для возобновления российско-украинских переговоров на территории Турции пока нет, заявил РИА Новости источник в правительстве страны.

По его словам, несмотря на отсутствие предпосылок, Анкара продолжает работать над созданием условий для таких контактов.

На прошлой неделе глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность республики принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Активные попытки дипломатического урегулирования предпринимались в феврале 2026 года, когда прошли трехсторонние встречи России и Украины при участии США в Женеве и Абу-Даби. В апреле 2026 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил о том, что Анкара продолжает попытки возобновить переговорный процесс между Москвой и Киевом.

Ранее Зеленский пообещал определить представителя Европы на переговорах с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
22 июня, ровно в 4 утра. 8 фильмов о том, как один день 85 лет назад изменил судьбы миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!