Трамп пригрозил ввести плату за проход через Ормуз, если США возьмут его под контроль

Трамп: США будут взимать 20% нефти, если Ормуз придется взять под контроль

В будущем США могут взять под контроль Ормузский пролив и взимать плату за его использование. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Fox News.

По его словам, контроль над проливом станет будет означать, что США станут «ангелом-хранителем» Ормуза и Ближнего Востока.

Трамп добавил, что также в подобной ситуации американская сторона будет забирать 20% нефти, которая проходит через пролив.

Как подчеркнул американский президент, в разговоре с официальными лицами Ирана он предупредил их, что если Ормуз будет закрыт, то у них «не останется страны».

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, но была отложена на два дня из-за новых ударов Израиля по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

20 июня Иран заявил, что закрывает Ормузский пролив из-за действий Израиля против Ливана.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.