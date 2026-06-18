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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Иран назвал меморандум с США историческим

Пезешкиан назвал подписанный США и Ираном меморандум историческим
Iran's Presidential website/WANA/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в социальной сети X назвал меморандум с США историческим.

Он подчеркнул, что мир между Вашингтоном и Ираном станет реален при взаимном уважении. Политик также опубликовал текст документа на английском языке.

Пезешкиан отметил, что Иран неизменно остается привержен миру во всем мире, прогрессу и сотрудничеству на Ближнем Востоке.

18 июня Соединенные Штаты и Исламская Республика Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны США и запуск нового раунда переговоров. По информации американского агентства Reuters, документ 17 июня подписали президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios сообщило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Ранее в США подсчитали расходы на военную операцию против Ирана.

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