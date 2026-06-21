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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

СМИ: делегация Ирана в знак протеста прекратила переговоры с США

Tasnim: делегация Ирана покинула переговоры с США после угроз Трампа
URS FLUEELER/Reuters

Иранская делегация покинула площадку переговоров с США в Швейцарии после угроз президента Дональда Трампа, передает агентство Tasnim.

По словам его источника, на такой шаг Исламская Республика пошла в знак протеста против слов американского лидера.

Телеканал Al Hadath передал, что Тегеран требует от Вашингтона соблюдения первого пункта подписанного меморандума о взаимопонимании, в котором прописана недопустимость взаимных угроз.

До этого Трамп призвал Исламскую Республику немедленно заставить свои «подконтрольные высокооплачиваемые силы» в Ливане (скорее всего, имеется в виду шиитское движение «Хезболла». — «Газета.Ru») прекратить создавать проблемы. В противном случае американский политик пригрозил «очень сильно ударить» по Ирану.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, но была отложена на два дня из-за новых ударов Израиля по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

Кризис на Ближнем Востоке Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Иран объявил о новой блокировке Ормуза, а США это опровергли.

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