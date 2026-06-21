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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

«Ударим очень сильно»: Трамп пригрозил Ирану из-за Ливана

Трамп пригрозил ударить по Ирану, если тот не остановит «Хезболлу» в Ливане
Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social пригрозил Ирану.

Американский лидер призвал Исламскую Республику немедленно заставить свои «подконтрольные высокооплачиваемые силы» в Ливане (скорее всего, Трамп имеет в виду шиитское движение «Хезболла») прекратить создавать проблемы.

«Если он (Иран. — «Газета.Ru») этого не сделает, мы ударим по Ирану очень сильно, точно так же, как мы это сделали на прошлой неделе, только сильнее», — написал глава государства.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль нанес новые удары по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Перед этим премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не собирается выводить войска с занимаемых ими южных приграничных районов Ливана, чтобы сохранить «зону безопасности». В результате Иран отказался проводить назначенную встречу с США, однако она состоялась спустя два дня.

Кризис на Ближнем Востоке Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Трамп пригрозил ввести плату за проход через Ормуз.

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