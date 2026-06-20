Кандидат в президенты Франции от правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить военную и финансовую помощь Украине. Об этом политик написал в соцсети X после того, как Польша лишила украинского лидера Владимира Зеленского государственной награды — ордена Белого орла.

«Конечно, стоило лишить этой награды. Но прежде всего необходимо как можно скорее перестать давать этой стране какие-либо деньги и оружие», — написал Филиппо.

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении украинского лидера ордена Белого орла, врученного предыдущим главой государства — Анджеем Дудой. Поводом стало участие Зеленского в перезахоронении одного из лидеров УПА (организация запрещена в России) Андрея Мельника. Там же он присвоил центру спецопераций «Север, куда входят обученные польскими инструкторами военные, наименование «Имени героев УПА».

Навроцкий выразил возмущение действиями президента Украины и дал ему срок на отказ от переименования. Речь шла о нескольких днях, в течение которых Зеленский ничего не предпринял.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, предложил взамен ордена Белого орла вручить Зеленскому нацистский Железный крест. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выдвинула другую идею — передать отнятую у президента Украины награду канадским нацистам, чтобы они ее «донашивали».

Ранее опрос показал, как поляки относятся к украинцам.