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Политика

Президент Польши лишил Зеленского высшей награды страны

Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла за героизацию УПА
Brian Snyder/Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей госнаграды страны — ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА (организация запрещена в России) (Украинская повстанческая армия), сообщил информационный портал wpolityce.pl.

«Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, которые лежат в основе нашего сообщества», — сказал он.

По его словам, орден является «символом высшего доверия» Польши и благодарностью польской нации, но поскольку Зеленский не отказался от героизации членов этой организации, то было принято окончательное решение.

До этого глава польского государства давал Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению Вооруженных сил Украины названия «Имени героев УПА», но ответа на это от Украины не последовало.

В конце мая Зеленский присвоил бригаде украинской армии наименование «героев УПА». Организация устраивала расправы над евреями, русскими, поляками и представителями других национальностей. После этого Навроцкий заявил о намерении лишить президента Украины ордена Белого Орла — высшей государственной награды Польши.

Ранее польский политик потребовал снести памятники Бандере на Украине.

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