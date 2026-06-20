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Политика

Медведев предложил вручить Зеленскому нацистскую награду

Медведев: Зеленский вместо польского ордена может повесить себе Железный крест
РИА «Новости»/Reuters

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X предложил вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому Железный крест нацистской Германии вместо польского ордена Белого орла.

«Президент Польши наконец лишил киевского выродка, почитающего нацистов, ордена Белого орла. Уверен, это не станет проблемой для главаря бандеровцев: теперь на его зеленой толстовке больше места для гитлеровского Железного креста», — написал Медведев.

Накануне президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей госнаграды страны — ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (организация запрещена в России) (Украинская повстанческая армия).

По его словам, орден является «символом высшего доверия» Польши и благодарностью польской нации, но поскольку Зеленский не отказался от героизации членов этой организации, то было принято окончательное решение.

До этого глава польского государства давал Зеленскому несколько дней на изменение решения о присвоении подразделению Вооруженных сил Украины названия «Имени героев УПА», но ответа на это от Украины не последовало.

Ранее польский политик потребовал снести памятники Бандере на Украине.

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