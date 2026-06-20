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Политика

Навроцкий недоволен, что обученные Польшей военные будут служить под знаменем УПА

Навроцкий назвал неприемлемым, что солдаты ВСУ будут служить под знаменем УПА
Brian Snyder/Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского присудить подразделению украинской армии имя героев Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА) неприемлемо для Польши. Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X.

»... польская армия обучила тысячи украинских солдат. Сегодня мы не можем с безразличием отнестись к тому, что некоторые из них будут служить под знаменем УПА. Для нас это неприемлемо», — сказал Навроцкий.

19 июня польский лидер официально лишил президента Украины высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Решение принято из-за присвоения одному из подразделений (центру специальных операций) ВСУ наименования «Герои УПА». Варшава давала Киеву время для отказала от данного решения.

Навроцкий предупредил, что без честного осмысления сложных страниц истории Украине не место в Европейском союзе, и Польша этого не допустит.

Ранее глава МИД Украины отказался от польского Командорского креста.

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