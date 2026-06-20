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Политика

Польский министр Сикорский заявил о «войне истории и орденов» между Польшей и Украиной

Сикорский: Москва победит в войне истории и орденов между Польшей и Украиной
Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что между Польшей и Украиной идет война «истории и орденов» и победу в ней одержит только Москва. Такое заявление он сделал на своей странице в соцсети X.

«Победителем войны истории и орденов может стать только Москва», — написал он.

Комментарий министр прозвучал после того, как президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА (организация запрещена в России).

В декабре прошлого года глава МИД Венгрии Петер Сийярто устроил с Сикорским перепалку в соцсети X. Сначала он написал, что изъятие замороженных российских активов Евросоюзом будет равносильно объявлению войны, на что Сикорский ответил: «Виктор заработал свой орден Ленина». После этого Сийярто написал, что Польша «действительно хочет войны России и Европы», а Венгрия «не позволит» втянуть себя в конфликт.

Впоследствии этот диалог прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая заявила, что Владимир Ленин «во многом» был «архитектором независимого польского государства» и если бы не он, то «никакой Польши не было бы и в помине». Сикорский снова не удержался и язвительно ответил на слова Захаровой, упомянув бритву Ленина и польских детей.

Ранее в Польше нашли способ оставить у Зеленского орден Белого орла.

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