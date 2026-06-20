В Польше нашли способ оставить у Зеленского орден Белого орла

Премьер-министр Польши Дональд Туск может добиться того, что орден Белого орла останется у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет газета Wiadomości.

Решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Зеленского этой награды, согласно статье 144 польской Конституции, требует подписи премьер-министра. Это означает, что Туск должен будет подписать такое решение, чтобы оно имело юридическую силу, говорится в статье.

Издание отмечает, что предлогом для лишения ордена может быть награждение, которое произошло в результате введения в заблуждение или из-за деятельности, в результате которого награжденный стал недостойным ордена или награды.

19 июня Навроцкий официально лишил президента Украины высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Решение принято из-за присвоения одному из подразделений (центру специальных операций) ВСУ наименования «Герои УПА» (организация запрещена в России). Варшава давала Киеву время для отказа от данного решения.

Навроцкий предупредил, что без честного осмысления сложных страниц истории Украине не место в Европейском союзе, и Польша этого не допустит.

Ранее Медведев предложил вручить Зеленскому нацистскую награду.