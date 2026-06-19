Трамп рассказал, что могло предотвратить конфликт на Украине

Сохранение формата «Группы восьми» (G8) с участием России могло бы предотвратить конфликт на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

По его словам, необходимо было сохранить формат G8.

«Вероятно, не было бы войны между Россией и Украиной, если бы это сделали. Но [экс-президент США Барак] Обама не хотел видеть [президента России Владимира] Путина там. Думаю, один или два других лидера тоже. Они хотели исключить Путина», — сказал Трамп.

Он отметил, что «было бы гораздо лучше», если бы формат G8 остался.

До этого Трамп заявил, что Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Майами. По его словам, участие российского лидера могло бы быть «очень полезным». В Вашингтоне рассчитывали на приезд всех лидеров «двадцатки», а в Кремле отметили, что решение примут позже. На этом фоне Трамп вновь высказался за диалог с Россией и раскритиковал попытку изоляции Москвы. Что известно о возможном приглашении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ назвали условие участия России в G8.