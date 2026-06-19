Глава Евросовета отверг возможность переговоров с Россией

Глава Евросовета Кошта заявил, что время для переговоров с Россией еще не пришло

Время для переговоров Евросоюза с Россией еще не пришло. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем он отметил, что ЕС должен немедленно установить прямой контакт с РФ.

«Нам нужно их (россиян. — «Газета.Ru») выслушать и мы нуждаемся в нем, чтобы обратиться к ним», — сказал Кошта по итогам европейского саммита.

17 июня агентство Bloomberg писал, что Кошта пытается установить контакты с Москвой для переговоров по Украине. Издание Euronews сообщало, что глава аппарата Кошты Педро Луртье провел несколько телефонных разговоров с помощником президента России Юрием Ушаковым.

19 июня газета Politico писала, что контакты Кошты с РФ вызвали негативную реакцию со стороны нескольких европейских правительств. Также издание отметило, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили против контактов руководства ЕС с Москвой.

Ранее в США объяснили планы Европы о переговорах с Россией.