Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Два европейских лидера выступили против начала диалога с Москвой

Politico: Мерц и Макрон раскритиковали Евросоюз из-за контактов с Россией
Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили против контактов руководства Евросоюза (ЕС) с Москвой. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

По информации издания, на саммите в Брюсселе французский и немецкий лидеры раскритиковали председателя Европейского совета Антониу Кошту за контакты с Кремлем.

Politico уточняет, что Макрон и Мерц настаивают на том, что время для разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным еще не пришло, а инициативу в переговорах в будущем должна взять на себя «евротройка» (Франция, Германия и Великобритания). При этом, как отмечают инсайдеры, некоторые европейские лидеры поддержали Кошту. Так, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отметил, что до тех пор, пока Москва не проявит готовность к диалогу, представлять ЕС должен исключительно Кошта.

17 июня Bloomberg писал, что Кошта пытается установить контакты с Россией для будущих переговоров по Украине. Агентство сообщало, что один из ключевых советников Кошты якобы провел два телефонных разговора с чиновником, близким к президенту России Владимиру Путину.

Позднее Euronews.сообщили, что глава аппарата председателя Европейского совета Педро Луртье провел несколько телефонных разговоров с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Ранее в Европарламенте нашли способ начать диалог с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!