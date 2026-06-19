Два европейских лидера выступили против начала диалога с Москвой

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили против контактов руководства Евросоюза (ЕС) с Москвой. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

По информации издания, на саммите в Брюсселе французский и немецкий лидеры раскритиковали председателя Европейского совета Антониу Кошту за контакты с Кремлем.

Politico уточняет, что Макрон и Мерц настаивают на том, что время для разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным еще не пришло, а инициативу в переговорах в будущем должна взять на себя «евротройка» (Франция, Германия и Великобритания). При этом, как отмечают инсайдеры, некоторые европейские лидеры поддержали Кошту. Так, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отметил, что до тех пор, пока Москва не проявит готовность к диалогу, представлять ЕС должен исключительно Кошта.

17 июня Bloomberg писал, что Кошта пытается установить контакты с Россией для будущих переговоров по Украине. Агентство сообщало, что один из ключевых советников Кошты якобы провел два телефонных разговора с чиновником, близким к президенту России Владимиру Путину.

Позднее Euronews.сообщили, что глава аппарата председателя Европейского совета Педро Луртье провел несколько телефонных разговоров с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Ранее в Европарламенте нашли способ начать диалог с Россией.