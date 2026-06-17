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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Политика

Трамп рассказал, что будет с Ираном в случае нарушения условий сделки с США

Трамп: если Иран нарушит условия соглашения, США вернутся к бомбардировкам
Eugene Hoshiko/AP

Если Иран не будет соблюдать соглашение с США, то Вашингтон может вернуться к бомбардировкам Исламской республики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» (G7), сообщает NBC News.

«Если Иран не будет соблюдать соглашение, мы, вероятно, вернёмся к бомбардировкам, и будем продолжать их до тех пор, пока они не будут делать то, что должны. Удивительно, на что способны бомбы», — отметил Трамп.

Также американский президент назвал меморандум о взаимопонимании с Ираном «сделкой Трампа» и отметил, что он включает в себя открытие Ормузского пролива и обязательство Ирана не обладать ядерным оружием.

В выступлении Трамп отметил, что сделка с Ираном позволяет США достичь всего того, чего Вашингтон хотел. Кроме того, американский лидер заявил, что рассчитывает подписать меморандум с Ираном 18 или 19 июня.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что текст соглашения между США и Ираном будет опубликован не позднее пятницы.

Издание Al Arabiya написало, что соглашение подразумевает прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятие американских санкций с Ирана и разработку финального соглашения в течение 60 дней.

Ранее в Совфеде рассказали, как выглядит соглашение США с Ираном.

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