В США рассказали, когда будет опубликован текст меморандума между США и Ираном

Вэнс: текст соглашения между США и Ираном будет опубликован не позднее пятницы

Текст соглашения между США и Ираном будет опубликован не позднее пятницы. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Вэнс рассказал, что переговорщики из Пакистана и Катара, которые помогали в достижении соглашения, «попросили США не публиковать полный текст в течение некоторого времени».

«Мы фактически пытаемся заставить их опубликовать это сегодня, потому что хотим рассказать американскому народу, что содержится в этой сделке», — сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что соглашение позволит «немедленно» открыть Ормузский пролив. Кроме того, Вэнс ожидает значительного снижения цен на бензин в ближайшие несколько недель.

До этого США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. По данным агентства Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерному вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

15 июня газета The New York Times написала, что Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в урегулировании конфликта с Исламской Республикой.

Ранее лидеры «Большой семерки» поддержали договоренности США и Ирана.