Трамп рассчитывает на подписание меморандума с Ираном в ближайшие дни

Трамп заявил, что надеется на подписание соглашения с Ираном 18-19 июня

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает подписать американо-иранский меморандум в четверг или пятницу — 18 или 19 июня. Об этом сообщает Fox News.

«Соглашение, которого мы достигли с Ираном в минувшее воскресенье, подпишут вскоре. Завтра, может, послезавтра, — сказал он на саммите G7 во Франции.

До этого США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. По данным агентства Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерному вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

15 июня газета The New York Times написала, что Дональд Трамп поблагодарил президента РФ Владимира Путина за помощь в урегулировании конфликта с Исламской Республикой.

Ранее в США рассказали, когда будет опубликован текст меморандума между США и Ираном.