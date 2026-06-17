Глава МО Украины анонсировал появление собственной баллистической ракеты для ударов по РФ

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о скором появлении у республики баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая «изменит все». Его слова приводит телеканал ТСН.

«Украинская баллистика изменит все в этой войне. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига», — заявил он.

При этом он не стал вдаваться в детали, чтобы «не завышать ожидания». Министр сослался на слова президента Владимира Зеленского о том, что «украинская баллистика — будет, и она будет наносить удары по России».

До этого Владимир Зеленский во время беседы с американским лидером обсудил получение лицензии на производство систем и ракет против баллистики ВС РФ. Зеленский заявил, что получение Украиной новых средств ПВО стало одним из ключевых вопросов во время его общения с лидерами «Большой семерки». Он подчеркнул, что поднимал эту тему и в личном общении с президентом США.

Ранее на Украине заявили о создании зенитной ракеты для перехвата баллистических ракет.