Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно, какой новой ракетой Украина угрожает России

Военэксперт Леонков: Украина угрожает России ракетой дальностью полета до 500 км
Офис президента Украины

Баллистическая ракета ВСУ, о которой ранее заявил глава МО Украины Михаил Федоров, скорее всего, будет преодолевать расстояние порядка 300-500 километров для ударов вглубь территории России. При этом система ПВО России имеет возможности справиться с подобного рода угрозой. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.
 
«Та разработка, про которую говорит Федоров, — это ракета, которая должна преодолевать расстояние порядка 300-500 километров... Федоров подтверждает, что ракетные атаки на 300-500 километров — это ближайшее будущее, которое они для себя планируют», — отметил он.
 
Леонков напомнил, что в этой связи украинский лидер Владимир Зеленский обещает России «трудности» следующей зимой. При этом, указал военный эксперт, даже на Западе признают серьезные возможности российской системы ПВО.
 
«Несмотря на то, что Украина получает [ракетные] комплексы, которые выдает за свои, эффективность этих комплексов значительно ниже по сравнению с российскими комплексами, которые бьют по территории Украины. Понятное дело, что украинская пропаганда это скрывает», — сказал Леонков.
 
Федоров заявил о скором появлении у республики баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая «изменит все».

Ранее на Украине заявили о создании зенитной ракеты для перехвата баллистических ракет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Фейковые ваучеры на бензин, бесплатная няня для семей с детьми и повторная экспертиза для Лерчек. Что нового к утру 17 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!