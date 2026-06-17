Стало известно, какой новой ракетой Украина угрожает России

Баллистическая ракета ВСУ, о которой ранее заявил глава МО Украины Михаил Федоров, скорее всего, будет преодолевать расстояние порядка 300-500 километров для ударов вглубь территории России. При этом система ПВО России имеет возможности справиться с подобного рода угрозой. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.



«Та разработка, про которую говорит Федоров, — это ракета, которая должна преодолевать расстояние порядка 300-500 километров... Федоров подтверждает, что ракетные атаки на 300-500 километров — это ближайшее будущее, которое они для себя планируют», — отметил он.



Леонков напомнил, что в этой связи украинский лидер Владимир Зеленский обещает России «трудности» следующей зимой. При этом, указал военный эксперт, даже на Западе признают серьезные возможности российской системы ПВО.



«Несмотря на то, что Украина получает [ракетные] комплексы, которые выдает за свои, эффективность этих комплексов значительно ниже по сравнению с российскими комплексами, которые бьют по территории Украины. Понятное дело, что украинская пропаганда это скрывает», — сказал Леонков.



Федоров заявил о скором появлении у республики баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая «изменит все».

Ранее на Украине заявили о создании зенитной ракеты для перехвата баллистических ракет.