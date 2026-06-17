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Политика

Мерц заявил, что саммит G7 задает «новый тон» в отношении Украины

Мерц: на саммите G7 удалось найти общий язык впервые после возвращения Трампа
Sodiq Adelakun/Reuters

Впервые с момента возвращения президента США Дональда Трампа саммит «Большой семерки» удалось согласовать совместную декларацию и найти общий язык по основным вопросам внешней политики и безопасности. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, чьи слова приводит The Guardian.

«Это первый случай с момента вступления президента Трампа в должность, когда мы на саммите G7 опубликовали совместную декларацию и нашли общий язык по основным вопросам внешней политики и политики безопасности нашего времени. Я считаю это настоящим успехом», — сказал Мерц.

По его словам, такой сценарий «задает новый тон, в том числе в отношении трансатлантического единства и решимости».

До этого Владимир Зеленский по итогам многосторонней встречи с лидерами G7 поблагодарил их за «сильные идеи относительно того, как принудить Россию к миру» и обозначил «приоритеты» для Киева: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предупреждал, что любые попытки Киева и его союзников изменить ход конфликта на Украине в свою пользу будут обречены на провал.

Ранее генсек НАТО оправдал удары Украины по России.

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