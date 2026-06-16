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Политика

Зеленский поделился деталями переговоров с лидерами «Большой семерки»

Зеленский после переговоров с лидерами G7 обозначил приоритеты для Украины
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам многосторонней встречи с лидерами «Большой семерки» поблагодарил их за «сильные идеи относительно того, как принудить Россию к миру» и обозначил «приоритеты» для Киева. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Приоритеты ясны: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию. Важно, что США готовы обеспечить backstop (выступить гарантом – прим. Газета.Ru) по этим направлениям работы», — написал Зеленский.

По его словам, теперь необходимо реализовать все, что было обговорено на встрече. Он также поблагодарил союзников, которые помогают Украине.

Несколькими часами ранее издание New York Post сообщило, что Зеленский присоединился к закрытой встрече с лидерами стран «Большой семерки». Основным предметом обсуждения стал конфликт на Украине. По информации журналистов, перед началом встречи президент Франции Эммануэль Макрон лично встретил Зеленского у входа в отель «Рояль» и обнял его. Лидеры обсудили на английском, как вести диалог с президентом США Дональдом Трампом, который выступает против дальнейшей помощи Киеву.

Ранее глава МИД Украины обсудил с Рубио «пути продвижения мирного процесса».

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