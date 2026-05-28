На Украине ратифицировали соглашение с ЕС о €90 млрд помощи

Рада ратифицировала соглашение с ЕС о привлечении до €90 млрд помощи Украине

Верховная рада Украины ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму €90 млрд. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

За соответствующее решение проголосовали 298 народных депутатов.

Соглашение предполагает, что половину этой суммы Украина получит уже в 2026 году, из них €28,3 млрд евро пойдут на закупку вооружения и развитие оборонно-промышленного комплекса, а €16,7 млрд – на макрофинансовую стабилизацию и покрытие дефицита госбюджета.

Бюджетная составляющая распределяется поровну между двумя инструментами: макрофинансовой помощью (до €8,35 млрд, получение этой суммы предусматривает выполнение Украиной ряда условий) и механизмом Ukraine Facility (до €8,35 млрд).

Деньги будут привлекаться Еврокомиссией на международных рынках капитала. Министерство финансов Украины заявило, что благодаря самому высокому кредитному рейтингу ЕС (ААА) финансирование будет привлекаться на льготных условиях – в среднем на срок до 35 лет под около 2% годовых.

Процентные выплаты полностью будет покрывать бюджет ЕС при гарантиях 25 государств-членов, а погашение основной суммы долга откладывается до момента получения Украиной репараций от России.

