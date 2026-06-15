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Бизнес

Евросоюз предложит G7 дополнительно выделить Украине €45 млрд

Фон дер Ляйен: на саммите G7 Евросоюз предложит выделить Киеву еще €45 млрд
Yves Herman/Reuters

На саммите «Большой семерки» (G7) в Эвиане Евросоюз поднимет вопрос о выделении Киеву дополнительных €45 млрд. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции перед встречей, передает РИА Новости.

По ее словам, уже одобренный «кредит» в €90 млрд покрывает две трети потребностей Украины на 2026–2027 годы, а остальное в Брюсселе рассчитывают получить от других партнеров Киева.

Глава Еврокомиссии подтвердила, что первый транш в €9 млрд должен поступить в Киев до конца июня, а в ЕС тем временем уже приступают к обсуждению того, как помочь Украине пережить следующую зиму.

Саммит «Группы семи» проходит во французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера с 15 по 17 июня 2026 года. Франция, которая в этом году председательствует в G7, принимает лидеров стран-участниц — США, Великобритании, Канады, Германии, Италии и Японии, а также представителей Евросоюза.

В качестве приглашенных партнеров на встрече присутствуют лидеры Бразилии, Индии, Кении, Южной Кореи, Египта, ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии. Ожидается также участие президента Украины Владимира Зеленского в сессии, посвященной безопасности в Европе.

Ранее Польша выступила против передачи Украине нескольких миллиардов евро.

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