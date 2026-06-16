США ждут, когда украинский лидер Владимир Зеленский даст согласие на урегулирование конфликта на Украине. Об этом в соцсети X написала член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна.

«Америка ждет, когда вы, сэр, примете мирную договоренность. Завершите войну сейчас», — так она прокомментировала встречу, которую провели с Зеленским лидеры стран «Большой семерки».

Владимир Зеленский отказался встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве для урегулирования конфликта.

Украинский лидер заявил, что «Украина не играет в эти игры». По его словам, переговоры могут состояться в любой нейтральной стране. В качестве вариантов он предложил Швейцарию, Турцию или страну на Ближнем Востоке.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к честным переговорам с Украиной «без жульничества». При этом заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва не получала от Украины никаких сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский назвал ошибку США в отношении Украины.