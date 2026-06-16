Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В конгрессе США обратились к Зеленскому по мирному соглашению

Конгрессвумен Луна: США ждут, когда Зеленский согласится на мир
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

США ждут, когда украинский лидер Владимир Зеленский даст согласие на урегулирование конфликта на Украине. Об этом в соцсети X написала член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна.

«Америка ждет, когда вы, сэр, примете мирную договоренность. Завершите войну сейчас», — так она прокомментировала встречу, которую провели с Зеленским лидеры стран «Большой семерки».

Владимир Зеленский отказался встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве для урегулирования конфликта.

Украинский лидер заявил, что «Украина не играет в эти игры». По его словам, переговоры могут состояться в любой нейтральной стране. В качестве вариантов он предложил Швейцарию, Турцию или страну на Ближнем Востоке.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к честным переговорам с Украиной «без жульничества». При этом заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва не получала от Украины никаких сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский назвал ошибку США в отношении Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!