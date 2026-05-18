Галузин: Россия не получала от Украины сигналов о новом раунде переговоров

Россия не получала от Украины никаких сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил в интервью газете «Известия» заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам дипломата, в вопросе создания условий для результативных переговоров президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отдать войскам приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса и других регионов, которые вошли в состав России. Тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров по-настоящему всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, отметил Галузин.

Замглавы МИД добавил, что это будет сложный переговорный процесс, но Россия к нему готова.

При этом Галузин отметил, что в настоящее время продвигается активная работа над решением гуманитарных задач, включая обмены военнопленными между Россией и Украиной, возвращение гражданских лиц и воссоединение семей, в первую очередь детей со своими родителями.

Дипломат также высказал мнение, что западноевропейские страны НАТО делают ставку на ужесточение и продолжение украинского конфликта вместо поиска путей к миру.

Ранее Кремль заявлял, что Киев должен вывести войска с территорий российских регионов для прекращения огня.