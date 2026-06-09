Зеленский назвал ошибку США в отношении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian заявил, что переговоры с Россией в Анкоридже стали ошибкой для Соединенных Штатов.

«Вчера я сказал журналистам, что в Анкоридже Россия и США решили говорить об Украине без Украины. Это была ошибка, особенно для Америки, потому что Путин ослабил позицию США», — сказал Зеленский.

Он утверждает, что российский лидер якобы «лгал» президенту США. Также Зеленский в очередной раз заявил о готовности к переговорам, но подчеркнул, что Киев не хочет «отдавать нашей территории».

Встреча российской и американской делегаций состоялась 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Участники переговоров охарактеризовали переговоры как успешные. По итогам саммита Владимир Путин заявил о возможности довести урегулирование украинского конфликта до завершения и отметил, что Россия заинтересована в долгосрочном характере процесса.

Ранее замглавы МИД пояснил, что Россия подразумевает под «духом Анкориджа».