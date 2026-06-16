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Политика

Зеленский показал фото встречи с Трампом на полях саммита G7

Зеленский опубликовал фото встречи с Трампом на полях саммита G7
Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский показал в своем Telegram-канале фотографии со встречи с американской делегацией на полях саммита «Большой семерки» (G7).

Зеленского сопровождал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Соединенные Штаты представляли президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио.

«Всегда важно координировать позиции», — подписал фотографии Зеленский.

До этого Зеленский по итогам многосторонней встречи с лидерами G7 поблагодарил их за «сильные идеи относительно того, как принудить Россию к миру» и обозначил «приоритеты» для Киева: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.

16 июня Трамп заявил, что тема Ирана теперь уходит «на второй план» и он будет сосредоточен на урегулировании украинского конфликта.

15 июня Зеленский сказал, что предлагал президенту РФ Владимиру Путину провести встречу на саммите G7 во Франции. По его словам, Соединенные Штаты согласились пригласить Путина на встречу в рамках мероприятия. По данным агентства Reuters, Киев направил приглашение на встречу российской стороне, но не получил четкого ответа.

Ранее Зеленский и Трамп обсудили трехстороннюю встречу с Путиным.

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