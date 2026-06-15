Зеленский заявил, что предложил Путину встретиться на саммите G7

Зеленский заявил о предложении Путину встретиться на саммите G7 во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал российскому президенту Владимиру Путину провести встречу на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции, который стартует сегодня. Его слова передает Reuters.

Зеленский, выступая в Киево-Печерской лавре в Киеве, сообщил, что Соединенные Штаты согласились пригласить Путина на встречу в рамках саммита.

«Мы дали понять, что готовы встретиться с Путиным во время саммита G7, потому что там будет Трамп и Макрон, то есть европейцы плюс американцы. Это хорошая, я думаю, очень хорошая возможность встретиться всем вместе», — сказал украинский лидер журналистам.

По его словам, Европа и США пришли к соглашению, но Россия продемонстрировала, что не готова к диалогу.

Украинский источник агентства сообщил, что Киев направил приглашение на встречу российской стороне, но не получил четкого ответа.

При этом Франция не подтверждала, что на саммит приглашался Путин или другие российские представители.

Ранее украинский переговорщик обвинил Россию в нежелании продолжать мирный процесс.