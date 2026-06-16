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Политика

Финский политик уличил Украину и Запад в попытках выставить Россию «агрессором»

Политик Мема: Украина и Евросоюз пытаются выставить Россию агрессором
Gleb Garanich/Reuters

Украина и Евросоюз пытаются выставить Россию агрессором, обвиняя ее в якобы ударе по Киево-Печерской лавре. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

По его словам, церковь, «по всей видимости», была повреждена из-за попадания ракеты от Patriot. Политик также отметил, что Украине передают устаревшее и некачественное оружие.

Мема предположил, что инцидент с попаданием в Киево-Печерскую лавру используется для того, чтобы выставить Россию агрессором, пока президент Владимир Зеленский «продолжает подстрекать свой народ и принуждать его к войне».

«Мобилизация на Украине продолжается, а Европа молчит перед волей украинского народа, не желающего отправлять своих сыновей на фронт. ЕС опасен и ведет нас к войне против России», – написал политик.

В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине. Затем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в Киево-Печерской Лавре. Минобороны России заявило, что удар по лавре был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Ведомство допустило, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности.

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ткачук заявил, что жителям Киева не стоило выкладывать фото обломков упавшей украинской ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Запад вместе с киевским режимом « состряпал очередную фальсификацию», обвиняя Россию в ударе по лавре.

Ранее эксперт назвал пропагандистским трюком удар по Киево-Печерской лавре.

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