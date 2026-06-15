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Общество

В украинской столице произошел пожар в Киево-Печерской Лавре

Кличко: на территории Киево-Печерской Лавры произошло возгорание
Michael Kudryavtsev/Global Look Press

В столице Украины произошел пожар в Киево-Печерской Лавре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, на территории Лавры произошло возгорание. Он уточнил, что пожар возник на крыше Успенского собора.

15 июня киевские паблики сообщили, что в столице Украины раздался громкий взрыв. В городе объявлена воздушная тревога.

8 июня российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что за последнее время Вооруженные силы РФ поразили в Киеве 10 предприятий по производству военной продукции.

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, в числе целей были военные и энергетические объекты в Киеве и других регионах. Украинскую столицу «затянуло дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха БПЛА, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.

Ранее Минобороны рассказало об украинских объектах, пораженных ударом возмездия.

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