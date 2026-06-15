В Минобороны РФ ответили на обвинения Зеленского в ударе по Киево-Печерской лавре

Удар по Киево-Печерской лавре в Киеве был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом заявило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», — говорится в сообщении.

Заявление было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X обвинил российскую сторону в ударе по лавре. Он также призвал страны G7 усилить давление на Россию и увеличить помощь Украине в сфере противовоздушной обороны.

Перед этим в министерстве обороны РФ сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске в ответ на теракты Украины.

Ночью в Киево-Печерской Лавре, расположенной в Киеве, начался пожар. В украинской столице, а также в Харькове, Одессе и Николаеве были слышны взрывы.

Ранее Минобороны рассказало об украинских объектах, пораженных ударом возмездия.