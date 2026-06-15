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Политика

Эксперт назвал пропагандистским трюком удар по Киево-Печерской лавре

Журналист Тюренков: Киев намеренно ударил по Лавре в пропагандистских целях
Ukrainian Presidential Press Service/Handout/Reuters

Удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — пропагандистский трюк руководства Украины. Такое мнение высказал обозреватель Tsargrad.tv, член Межсоборного присутствия РПЦ Михаил Тюренков. Он сравнил это событие с теми, что произошли осенью 1941 года, когда святыня была разрушена.

«В годы Великой Отечественной войны гитлеровцы активно использовали уничтожение Успенского собора в своей пропаганде, обвиняя в его подрыве советские войска. Хотя достоверно известно, что перед уничтожением храм был разграблен и осквернен нацистами», — отметил журналист.

Аналогичное происходит и сейчас: в преддверии заседания G7 Киев пытается использовать попадание противоракеты Patriot по храму в собственной пропаганде, добавил он.

15 июня в Минобороны РФ сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске в ответ на теракты Украины.

Ночью в Киево-Печерской Лавре, расположенной в Киеве, начался пожар. Как заявили в российском военном ведомстве, удар по святыне был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Ранее в Госдуме назвали провокацией Украины прилет по Лавре.

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