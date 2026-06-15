В ВСУ призвали не публиковать обломки упавшей в Киеве ракеты Patriot

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ткачук заявил в своем Telegram-канале, что жителям Киева не стоило выкладывать фото обломков упавшей ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot на фоне массовой атаки на украинскую столицу.

«После ночного обстрела Киева украинцы начали выкладывать фото фрагментов ракеты Patriot. <...> Часто люди даже не понимают, что именно фотографируют и почему это может быть опасно», — написал военный.

В ночь на 15 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Украине, поразив инфраструктуру производства, хранения и доставки беспилотников, а также военные аэродромы в разных городах. После атаки президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в ударе по Киево-Печерской лавре. В Минобороны РФ опровергли эти обвинения и заявили, что пожар в храмовом комплексе стал следствием некорректной работы комплекса Patriot, находящегося на вооружении украинских войск.

Ранее военный эксперт назвал причину падения ракеты Patriot на Киево-Печерскую лавру.