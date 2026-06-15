Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова обвинила Запад во лжи об атаке РФ на Киево-Печерскую лавру

Захарова назвала фейком заявления Запада об атаке РФ на Киево-Печерскую лавру
Александр Вильф/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала фальсификацией заявления Запада о якобы атаке российских вооруженных сил на Киево-Печерскую лавру.

«Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию», — написала она.

По словам Захаровой, западные политики, включая президента Франции Эммануэля Макрона и главу МИД Жан-Ноэля Барро, выступили с резкими заявлениями после пожара в лавре, не разобравшись в ситуации.

Ночью 15 июня в Киево-Печерской лавре, расположенной в украинской столице, начался пожар. В Киеве, Харькове, Одессе и Николаеве были слышны взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российскую сторону в ударе по лавре и призвал страны G7 усилить давление на Россию, а также увеличить помощь Украине в сфере противовоздушной обороны.

В Минобороны России заявили, что удар по лавре был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве предположили, что западные страны передали украинской стороне ракеты с истекшими сроками годности, в результате чего и произошел инцидент.

Ранее в Госдуме назвали провокацией Украины прилет по Киево-Печерской лавре.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Они создали монстра»: как ЦРУ переделало кошку в шпиона против СССР
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!