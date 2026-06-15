Захарова обвинила Запад во лжи об атаке РФ на Киево-Печерскую лавру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала фальсификацией заявления Запада о якобы атаке российских вооруженных сил на Киево-Печерскую лавру.

«Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию», — написала она.

По словам Захаровой, западные политики, включая президента Франции Эммануэля Макрона и главу МИД Жан-Ноэля Барро, выступили с резкими заявлениями после пожара в лавре, не разобравшись в ситуации.

Ночью 15 июня в Киево-Печерской лавре, расположенной в украинской столице, начался пожар. В Киеве, Харькове, Одессе и Николаеве были слышны взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российскую сторону в ударе по лавре и призвал страны G7 усилить давление на Россию, а также увеличить помощь Украине в сфере противовоздушной обороны.

В Минобороны России заявили, что удар по лавре был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве предположили, что западные страны передали украинской стороне ракеты с истекшими сроками годности, в результате чего и произошел инцидент.

Ранее в Госдуме назвали провокацией Украины прилет по Киево-Печерской лавре.