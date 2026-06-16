Европарламенту придется возобновить официальный диалог с Россией. Об этом заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, передает РИА Новости.

По словам парламентария, сам он никогда не скрывал, что ведет неформальный диалог с РФ.

«С мая 2025 года я открыто и прозрачно инициировал и продолжал неформальный диалог с российскими парламентариями», — сказал Картайзер.

Таким образом евродепутат прокомментировал публикацию издания Politico о том, что Европарламент хочет начать проверку после его недавней поездки в РФ и совместной декларации представителей ЕП и Госдумы.

9 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что предпочел бы видеть бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в роли переговорщика с Россией со стороны ЕС. Однако глава евродипломатии Кая Каллас отвергла это предложение, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц также не одобрил инициативу, заявив, что региональное содружество само определит, кого сделать переговорщиком.

При этом Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника писало, что Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика в диалоге с Россией. Как отмечается в материале, из-за своей агрессивной риторики в отношении Москвы Каллас не сможет добиться соглашения с Россией.

Ранее Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине.