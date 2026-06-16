Трамп сообщил, что Тегеран хочет заключить сделку

Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку с США

Иран хочет заключить сделку с США. Об этом заявил журналистам американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Иран хочет, чтобы это было сделано», — сказал политик, говоря о соглашении Вашингтона и Тегерана.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерной программе.

Иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи на встрече с представителями зарубежных дипмиссий сообщил, что Иран и США на этой неделе могут начать переговоры по ядерной тематике и санкциям.

Как считает глава ЦРУ США Джон Рэтклифф, Тегеран может не пойти на уступки в ядерной сфере.

Ранее востоковед объяснил, что означает для России сделка США и Ирана.