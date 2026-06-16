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Политика

Востоковед объяснил, что означает для России сделка США и Ирана

Востоковед Бридже: сделка США и Ирана показала, что изоляция Москвы не работает
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Сделка Ирана и США показывает, что политика изоляции России не работает — Москва остается глобальным переговорным центром. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог, востоковед Дмитрий Бридже.

«Продолжительный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа незадолго до финализации договоренности показывает, что Москва сохраняет статус необходимого участника большой дипломатической игры. Россию нельзя исключить из урегулирования, когда речь идет об Иране, ядерной программе, Ближнем Востоке, санкциях, безопасности судоходства и балансе сил в Евразии», — подчеркнул эксперт.

Международные переговоры, по его словам, редко идут по одному треку. Иран, Украина, энергетика, стратегическая стабильность — чем больше вопросов, где без России нельзя обойтись, тем выше пространство для маневра Москвы.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. По данным иранского агентства Mehr, проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку активов Исламской Республики и дальнейшие переговоры по ядерной программе.

Ранее в Совфеде назвали войну в Иране «бессмысленной» для США.

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