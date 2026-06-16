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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

СМИ сообщили о сомнениях главы ЦРУ по ядерным договоренностям с Ираном

Axios: директор ЦРУ сомневается в намерении Ирана соблюдать ядерную сделку
Andrew Harnik/AP

Глава ЦРУ США Джон Рэтклифф выразил президенту страны Дональду Трампу сомнения в готовности Ирана выполнять договоренности по своей ядерной программе. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Axios.

По их сведениям, Рэтклифф заявил Трампу и другим высшим американским чиновникам, что полученные американскими разведывательными службами сведения вызывают серьезные сомнения в готовности Тегерана пойти на уступки в ядерной сфере. Согласно этим сведениям, обсуждение сделки иранскими чиновниками между собой, не соответствовало тому, что они говорили посредникам и Соединенным Штатам». Поэтому можно считать, что намерения Ирана не соответствуют его обязательствам по условиям сделки.

В публикации отмечается, что директор ЦРУ не является единственным скептиком в команде президента США. По словам источников, государственный секретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет выразили обеспокоенность и задавали вопросы относительно сделки с Ираном. Им оппонировали защишавшие достигнутое с Тегераном соглашение вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник президента по миротворческим миссиям Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер,

Axios привел слова американского чиновника, который отметил, что в Вашингтоне в течение двух-трех недель рассчитывают составить мнение о том, серьезно ли настроена иранская сторона выполнять достигутые договоренности.

16 июня Вэнс на вопрос о доверии Ирану ответил, что не верит никому.

Ранее в США раскрыли, кто подписал меморандум с Ираном.

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