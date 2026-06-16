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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

МИД Ирана заявил о скором подписании меморандума с США

Арагчи: Иран и США 19 июня начнут переговоры по ядерной тематике и санкциям
Pool/Reuters

Иран и США на этой неделе могут начать переговоры по ядерной тематике и санкциям. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи на встрече с представителями зарубежных дипмиссий, передает РИА Новости.

Он рассказал, что официальное подписание меморандума между странами состоится в скором времени, вероятно, в пятницу (19 июня), место будет определено.

«В тот же день начнется новый раунд переговоров между Ираном и США для достижения итоговой договоренности», — сказал глава МИД республики.

15 июня США и Иран объявили о достижении соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий и открытие Ормузского пролива. Проект документа также включает снятие морской блокады, нефтяные послабления, разблокировку иранских активов и дальнейшие переговоры по ядерному вопросу.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщал, что текст меморандума о взаимопонимании США и Ирана занимает около полутора страниц и определяет структуру, которая будет проработана в ходе будущих технических переговоров.

Ранее СМИ сообщили о сомнениях главы ЦРУ по ядерным договоренностям с Ираном.

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