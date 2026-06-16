Зеленский рассказал, кто поможет Украине восстановить Киево-Печерскую лавру

Швейцария поможет Украине в восстановлении Киево-Печерской лавры. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает UATV.ua.

«Они вместе с нашими специалистами будут этим заниматься. Спасибо Швейцарии за такую инициативу и поддержку», — заявил Зеленский.

Также он отметил, что Франция отстроит защитный саркофаг в Чернобыле.

В ночь на 15 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине. Затем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в Киево-Печерской Лавре. Минобороны России заявило, что удар по лавре был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Ведомство допустило, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности.

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Ткачук заявил, что жителям Киева не стоило выкладывать фото обломков упавшей украинской ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Запад вместе с киевским режимом «состряпал очередную фальсификацию», обвиняя Россию в ударе по лавре.

Ранее эксперт назвал пропагандистским трюком удар по Киево-Печерской лавре.