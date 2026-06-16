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Политика

В Совфеде рассказали о «тревожном сигнале» для России

Сенатор Карасин: биолаборатории на Украине — тревожный сигнал для России
Алексей Дружинин/РИА Новости

Заявления американцев о биолабораториях на Украине говорят о том, что в Вашингтон стремился радикализировать киевские власти. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, сообщения Нацразведки США о биолабораториях на Украине в очередной раз подтверждают «факты наличия у наших границ центров культивирования смертоносных заболеваний».

«Это в высшей степени тревожный сигнал для России и всех наших граждан. Пахнуло стратегическими замахами «холодной войны» и глубинной враждебностью. Очевидно, что в уме Вашингтона стержневой была цель радикализации киевской власти, так как сами биолаборатории на украинской территории в возбуждённом воображении последователей Бандеры и Мельника могут быть использованы для агрессивных устремлений», — отметил Карасин.

Сенатор призвал российские власти «задуматься» над информацией о биолабораториях и подчеркнул, что у него «нет сомнений» в том, что украинские власти видят в биолабораториях «видят возможности для расширения сфер противостояния» с Россией.

В июне нацразведка США сообщила о существовании на Украине более 40 биолабораторий, где хранились опасные вирусы и бактерии. При этом объекты спонсировались Вашингтоном.

Также агентство ТАСС со ссылкой на рассекреченные документы Нацразведки США написало, что американское Минобороны направило более $11 млн на создание и оснащение биолабораторий на территории Украины.

МИД Украины в свою очередь назвал информацию американской Нацразведки «очередной волной манипуляций» и отверг обвинения США в разработке биооружия.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что информация Нацразведки США о существовании американских биолабораторий на Украине говорит о правоте России.

Ранее Карасин назвал бесполезными переговоры с Украиной.

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