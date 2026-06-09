Сенатор Карасин: режим Зеленского ведет Украину и ее граждан к трагедии

России сейчас бесполезно вести переговоры с властями Украины, которые ведут свою страну и ее граждан к трагедии. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По словам сенатора, массированная атака украинских БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) является подтверждением того, что в лице нынешней команды президента Украины Владимира Зеленского Россия имеет дело с «зарвавшейся нацистской шпаной».

«Заявления и послания международному сообществу, разного рода клятвы и церемонии возвеличивания «отцов» украинского национал-шовинизма в тридцатые-сороковые годы XX века лишь подтвердили, что режим Зеленского под фанфары потерявшей разум и осторожность Европы ведёт Украину и всех её граждан к трагедии. Таких горе-политиков надо побеждать, вести с ними переговоры бесполезно!» — отметил он.

9 июня Зеленский заявил, что июнь и июль могут «определить многое» для переговоров России и Украины.

8 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что действия Киева, среди которых и удар по пассажирскому поезду Москва — Симферополь, осложняют переход к мирному урегулированию конфликта.

5 июня Песков также отметил, что возобновление переговоров по урегулированию украинского конфликта зависит от Киева.

4 июня президент России Владимир Путин сказал, что желание Москвы контролировать весь Донбасс не противоречит заключению сделки по Украине.

Ранее в Госдуме оценили условия «евротройки» для переговоров с Россией.