ТАСС: США вложили более $11 млн в биолаборатории на Украине

Министерство обороны США направило более $11 млн на создание и оснащение биолабораторий на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на изученные агентством рассекреченные документы американской Национальной разведки.

Согласно материалам, основным подрядчиком проектов выступала американская компания Black & Veatch.

Как следует из документов, на строительство Центральной референс-лаборатории при Украинском научно-исследовательском противочумном институте было выделено $3,49 млн. Более $2 млн из этой суммы направили на закупку лабораторного оборудования.

Еще свыше $1,92 млн было потрачено на диагностическое оборудование для лаборатории в Закарпатской области. Инвестиции в Херсонскую диагностическую лабораторию составили около $1,72 млн, а в Херсонский областной лабораторный центр — более $2,1 млн.

По данным ТАСС, финансирование осуществлялось в рамках программ технической помощи. Донором выступало Министерство обороны США, а бенефициаром значилось Министерство здравоохранения Украины.

До этого нацразведка США сообщала, что на Украине работало более 40 биолабораторий, поддерживаемых Штатами, где хранились опасные вирусы и бактерии.

На саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году президент РФ Владимир Путин заявлял о существовании финансируемых США биолабораторий за пределами американской территории, в том числе в странах ОДКБ. Путин подчеркивал важность получения информации о разработках, ведущихся в таких лабораториях, и их потенциальной угрозе.

Ранее Япония повторила обвинения США в наличии у РФ и КНДР программ биооружия.