Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Украина ответила на обвинения США в размещении биолабораторий

МИД Украины назвал безосновательными обвинения США в размещении биолабораторий
Shutterstock

МИД Украины назвал информацию американской Нацразведки о размещении биолабораторий в стране «очередной волной манипуляций» и отверг обвинения в разработке биооружия. Заявление министерства опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Мы в очередной раз отвергаем безосновательные обвинения и подчеркиваем, что Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрете биологического и токсинного оружия (КБТО). Украинская сторона никогда не осуществляла деятельность, связанную с разработкой, производством или накоплением биологического оружия», — сообщили в министерстве.

Украинский МИД отметил, что сотрудничество Вашингтона и Киева якобы было направлено «исключительно на укрепление возможностей системы общественного здоровья, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты».

«Речь идет об обычной гражданской деятельности, отвечающей международным стандартам и практикам здравоохранения, и она не связана ни с какими военными целями. Лабораторные учреждения, участвовавшие в соответствующих программах международной технической помощи, являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы общественного здоровья, ветеринарной медицины или других научных учреждений», — рассказали в ведомстве.

Также украинский МИД призвал США опираться на «результаты международных консультаций и проверенные факты», а не на «искаженные интерпретации и российские нарративы».

12 июня Нацразведка США опубликовала информацию о том, что Вашингтон финансировал 120 биолабораторий в более чем 30 странах, в том числе на Украине. По информации ведомства, на Украине находится более 40 биолабораторий, в которых хранятся опасные патогены.

Также американская Нацразведка сообщала, что администрация экс-президента США Джо Байдена лгала о существовании американских биолабораторий в других странах, несмотря на угрозу катастрофических глобальных последствий.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что публикация документов о существовании американских биолабораторий на Украине свидетельствует о правоте России.

Ранее Яровая назвала Украину мировым источником биологических угроз.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!