Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Обнародован документ нацразведки США о работе на Украине биолабораторий

Нацразведка США сообщила о более 40 лабораториях на Украине, которые поддерживал Вашингтон
Cryptographer/Shutterstock/FOTODOM

На Украине находятся более 40 биолабораторий, которые поддерживаются Вашингтоном и в которых хранятся опасные патогены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Национальной разведки США.

Согласно документу, в этих лабораториях хранятся такие опасные патогены, как сибирская язва, туляремия, вирус Эбола, чума и другие.

Задачами этих лабораторий являлось хранение советского биологического оружия, обучение украинских ученых работе в условиях биологической изоляции и сертификация по работе с особо опасными патогенами, сообщает информагентство.

До этого подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен рассказал, что на Украине хранились биоматериалы, на основе которых разрабатывались потенциальные наступательные биологические средства. Он подчеркнул, если эти лаборатории будут работать без проверок, то «их деятельность может привести к таким последствиям, как пандемия COVID-19 или что-то еще хуже».

Ранее стало известно, что США открыто финансировали на Украине как минимум 13 биолабораторий.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как организовать летние каникулы ребенку, чтобы было хорошо ему и вам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!