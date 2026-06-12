Нацразведка США сообщила о более 40 лабораториях на Украине, которые поддерживал Вашингтон

На Украине находятся более 40 биолабораторий, которые поддерживаются Вашингтоном и в которых хранятся опасные патогены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Национальной разведки США.

Согласно документу, в этих лабораториях хранятся такие опасные патогены, как сибирская язва, туляремия, вирус Эбола, чума и другие.

Задачами этих лабораторий являлось хранение советского биологического оружия, обучение украинских ученых работе в условиях биологической изоляции и сертификация по работе с особо опасными патогенами, сообщает информагентство.

До этого подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен рассказал, что на Украине хранились биоматериалы, на основе которых разрабатывались потенциальные наступательные биологические средства. Он подчеркнул, если эти лаборатории будут работать без проверок, то «их деятельность может привести к таким последствиям, как пандемия COVID-19 или что-то еще хуже».

Ранее стало известно, что США открыто финансировали на Украине как минимум 13 биолабораторий.