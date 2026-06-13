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Политика

Дмитриев прокомментировал публикацию данных о биолабораториях США на Украине

Дмитриев: правда России о биолабораториях США на Украине подтвердилась
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Публикация документов о существовании биолабораторий США на Украине свидетельствует о том, что Россия с самого начала была права. Об этом заявил на своей странице в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Правда России о подвергнувших мир опасности биолабораториях Обамы/Байдена на Украине, (существование — прим. ред.) которых отрицалось глубинным государством и традиционными СМИ, подтвердилась в День России», — написал он.

Как сообщается на сайте офиса директора американской национальной разведки, США финансировали 120 биолабораторий в более чем 30 странах. Это сообщение — одно из тех раскрытий ранее секретных данных, которые обещала сделать перед уходом покидающая свой пост глава разведывательной службы Тулси Габбард. Она заявила, что политики администрации Байдена лгали американцам о существовании финансируемых США биолабораторий. Действующий президент, по словам Габбард, осознает опасность этой деятельности и уже принял решение прекратить финансирование зарубежных лабораторий. Многие из этих объектов проводили исследования опасных и заразных патогенов, включая возможное развитие у них новых свойств.

На саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году президент РФ Владимир Путин заявлял о существовании финансируемых США биолабораторий за пределами американской территории, в том числе в странах ОДКБ. Путин подчеркивал важность получения информации о разработках, ведущихся в таких лабораториях, и их потенциальной угрозе.

Ранее в МИД заявили о превращении Украины в «подопытный полигон» Запада.

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