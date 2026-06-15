Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил в Telegram-канале, что правительству Украины стоит прекратить выполнять указания западных стран и начать диалог с Россией.

«Нужно отказаться выполнять их запросы и начать прямой диалог с Россией», — сказано в посте Дмитрука.

По словам депутата, украинский конфликт не может завершиться ни в ближайшее время, ни к осени, так как кризис на Украине выгоден европейским странам. Он подчеркнул, что для урегулирования необходимо противостоять не только президенту Владимиру Зеленскому, но и Западу, который заинтересован в эскалации.

15 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не гадать относительно возможных сроков завершения конфликта на Украине. Глава МИД напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что сейчас все решается на поле боя военными, за которыми наблюдает вся страна.

До этого Путин заявил, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей.

Ранее экс-советник Меркель призвал вернуться к переговорам по Украине.